Парламент Великобритании одобрил план правительства по Brexit

Палата общин британского парламента одобрила план правительства по выходу страны из состава Евросоюза. «За» проголосовали 448 депутатов, против выступили 75. Таким образом, официальные переговоры с ЕС по поводу Brexit начнутся не позднее конца марта 2017 г.

Правительство Великобритании обязалось обнародовать основные детали предстоящего переговорного процесса с руководством ЕС, не вдаваясь при этом в какие-либо подробности, разглашение которых может ослабить позиции страны на переговорах.

Напомним, на референдуме в июне 2016 г. 51,9% британцев проголосовали за выход страны из ЕС. В начале ноября Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может запустить процедуру Brexit без одобрения парламента.