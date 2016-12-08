Парламент Южной Кореи вынес на голосование вопрос об импичменте президента

Депутаты южнокорейского парламента решили провести голосование по вопросу импичмента президента страны Пак Кын Хе, пишет Associated Press. Голосование может состояться уже в пятницу 9 декабря. Импичмент будет возможен, если за него проголосуют 200 из 300 депутатов.

В случае принятия импичмента конституционный суд страны должен в течение 180 дней вынести решение о том, действительно ли Пак Кын Хе должна покинуть свой пост.

Доверие к президенту резко упало после того, как выяснилось, что ее приближенная Цой Сун Силь, не занимая каких-либо постов в администрации, правила ряд текстов президентских выступлений до того, как они были публично прочитаны.