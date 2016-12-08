МИД ФРГ констатировал эскалацию на востоке Украины

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер констатировал эскалацию ситуации на востоке Украины. Как передает Deutsche Welle, он заявил это перед началом двухдневной встречи глав МИД стран ОБСЕ в Гамбурге. Также он призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова к конструктивному сотрудничеству в ОБСЕ.

«Перемирие на Украине воспринимается сторонами скорее как рекомендация, а не как безусловное требование», – цитирует Штайнмайера ТАСС. По его словам, сторонам нужен «новый импульс для отвода тяжелых вооружений и разведения сил на линии соприкосновения», – сказал он. Министр также заявил, что «ОБСЕ нуждается в дополнительном персонале и соответствующем оснащении».

Министр отметил «незаменимую роль», которую ОБСЕ играет в деле укрепления мира в Европе. По его мнению, «тон между Востоком и Западом в прошедшие годы» в Европе стал более жестким и фундамент для мира на континенте обветшал.

На встрече с Лавровым 7 декабря вечером руководитель МИД ФРГ высказал мнение, что Россия должна содействовать тому, чтобы усилившаяся в последнее время напряженность в Европе не обострялась еще больше. Также он призвал содействовать установлению перемирия в Алеппо, настаивая на «открытии гуманитарного доступа, немедленном прекращении огня и возобновлении политического диалога». Диалог Лаврова и Штайнмайера был «длинным и серьезным», цитирует ТАСС пресс-службу МИД Германии.

Штайнмайер раскритиковал политику России на Украине. «После окончания холодной войны в 1990 г. казалось, что в Европе вопрос войны и мира урегулирован раз и навсегда, однако российская аннексия Крыма вернула этот вопрос на повестку дня», – заявил он еще до переговоров с Лавровым.