На горящем складе в Королеве стали взрываться баллоны с краской

В Королеве возник пожар на складе стройматериалов, емкости с краской начали взрываться, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

В МЧС сообщили, что площадь пожара составляет 950 кв. м, пожару присвоен повышенный номер сложности. В СМИ появилась информация о том, что пожар на складе распространился на площади 1500 кв. м.

Источник в службах технического надзора сказал, что пожар мог возникнуть из-за неисправности электропроводки или неосторожного обращения с огнем.