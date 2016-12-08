Военные действия в Алеппо приостановлены – Лавров

Сирийская армия приостановила боевые действия в восточной части Алеппо для вывода из города мирных жителей. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

«Осуществляется очередная и крупнейшая за все это время операция по выводу желающих мирных жителей. Колонна около 8000 человек. Это колоссальная операция, и маршрут у нее (колонны) протяженностью пять километров», - отметил Лавров.

По его словам, западные страны не предоставили конкретики по облегчению гуманитарной ситуации в городе. США вообще пытаются членов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) вывести из-под удара.

«В ходе всех наших переговоров всячески стремились так сформулировать договоренности, чтобы "ан-Нусра" не подпадала под возмездие и была выведена из-под ударов. Естественно, мы это принять не можем, "Джебхат ан-Нусра" - это террористическая организация, признанная в качестве таковой в ООН, США, в России, других странах. Это наводит на мысль», - добавил министр.