В США готовятся к возможному нанесению Северной Кореей ядерного удара

Северной Корее, похоже, удалось миниатюризировать ядерный заряд для его установуи на баллистические ракеты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя военных кругов США. «Думаю, они могут соединить боеголовку со средством доставки. Они просто не уверены в надежности головной части (ракеты)», - заявил он. Отвечая на уточняющий вопрос, может ли Пхеньян установить ядерную боеголовку на баллистическую ракету, чиновник Пентагона заявил: «Думаю, они могут».

В связи с этим Пентагон продолжает пересматривать свои планы на случай возможного нанесения КНДР ядерного удара, заявил собеседник Associated Press. «Мы готовимся ко всем возможным вариантам, поскольку поведение (Пхеньяна) очень, очень, очень провокационное», - подтверждает собеседник Reuters.

О технической готовности Северной Кореи к нанесению ядерного удара лидер страны Ким Чен Ын заявил еще в августе, после запуска ракеты подводного базированияю. «Мы полностью оснащены для нанесения ядерной атаки», - заверял он.

В сентябре Американо-корейский институт Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса пришел к выводу, что КНДР может создать межконтинентальную баллистическую ракету, оснащенную ядерной боеголовкой и способную достичь территории США, в течение 5-10 лет. Автором этого исследования стал бывший директор ядерной лаборатории в Лос-Аламосе (штат Нью-Мексико) Зигфрид Хекер, который неоднократно посещал Северную Корею и бывал на ее атомных объектах, напоминает ТАСС.