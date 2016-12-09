Российские военные: Из окружения в Алеппо выведено почти 8500 человек

За последние сутки из остающихся под контролем боевиков районов Алеппо выведен 8461 человек, в том числе 2934 ребенка, людей эвакуируют при содействии российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии. Это «Интерфаксу» заявили в центре. Днем ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что сирийская армия приостановила боевые действия в восточной части Алеппо для вывода из города мирных жителей и что к выводу готовилась колонна из примерно 8000 человек. ВВС напоминает, что недавно глава местного совета заявил, что на осажденной территории «приговорены к смерти 150 000 человек».

Центр также сообщил, что 14 боевиков, сложив оружие, вышли в западную часть города к сирийским войскам. «В соответствии с принятым решением президента Сирии все они были амнистированы», - подчеркивает представитель центра.

Российские военнослужащие Международного противоминного центра продолжают гуманитарное разминирование освобожденных кварталов в восточной части Алеппо, передает также «Интерфакс». По последним данным, правительственные войска Сирии взяли под контроль 75% восточного Алеппо, который на протяжении четырех лет находился под властью повстанцев.

Западные СМИ сообщают, что в Вашингтоне проверяют заявление Москвы о прекращении боев в Алеппо и что очевидцы на местах приводят противоречивые свидетельства.

Корреспондент ВВС из Алеппо сообщил, что основные боевые действия, судя по всему, действительно стали менее активными, но не прекратились полностью. «Стало спокойнее. Даже стала менее активной стрельба из легкого оружия, чего до сих пор вообще не было», - подтвердил корреспондент AFP. Одни жители восточного Алеппо говорят, что внезапно стало тихо, другие говорят, что стрельба продолжается, передает Washington Post.

В Вашингтоне приветствовали указание на то, что может произойти нечто позитивное, но предостерегли, что нужно подождать и проверить, исполнятся ли эти заявления в реальности. «Наш подход к ситуации - внимательно слушать, что говорят в России, но затем внимательно отслеживать их действия», - заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест (цитата ВВС). Высокопоставленный чиновник Госдепартамента из делегации, с которой Джон Керри сейчас находится в Европе, заявил Washington Post, что пока не удалось подтвердить утверждения российской стороны.