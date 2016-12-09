Колокольцев уволил замначальника Главного управления СБ МВД

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подаст ходатайство об освобождении от занимаемой должности замначальника Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России Антона Ромейко-Гурко, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление официального представителя МВД Ирины Волк.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение о ходатайстве об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника ГУСБ МВД России Антона Ромейко-Гурко, курирующего подразделения РУСБ, дислоцирующиеся в округах», — сказала она.

По ее словам, решение связано с задержанием начальника отдела № 17 «Запад» регионального управления собственной безопасности (РУСБ) ГУСБ МВД России с дислокацией в Санкт-Петербурге. Помимо этого рапорт об увольнении подал замначальника одного из управлений ГУСБ Владимир Цветков.