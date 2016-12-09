США уничтожили под Пальмирой сразу 168 нефтевозов ИГИЛ

Международная коалиция во главе с США уничтожила недалеко от Пальмиры 168 грузовиков с цистернами, использовавшихся боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» для перевозки нефти, передает ТАСС со ссылкой на данные Центрального командования ВС США.

«Коалиция систематически наносит удары по нефтяной инфраструктуре, используемой ИГ, чтобы ликвидировать потенциальный многомиллионный источник доходов. Данный удар лишит [ИГ] более чем $2 млн», - заявили в пресс-службе ведомства.

Командование коалиции считает, что благодаря данным авиаударам террористам будет сложнее «вести войну в Ираке и Сирии».