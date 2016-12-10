Турция назначает в НАТО сторонников России, Китая и Ирана – Times

Анкара назначает в НАТО военных представителей, которые являются сторонниками России, Китая и Ирана, пишет газета Times со ссылкой на источники.

Как утверждает издание, журналистам удалось ознакомиться с электронными письмами недавно уволенных военнослужащих верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО Кертису Скапаротти.

В этих письмах сообщается о «значительном росте ультранационалистических и антизападных настроений» в армии Турции.

В одном из писем уточняется, что некоторые новые представители Турции в альянсе «ставят под вопрос ценности НАТО и даже ненавидят западные организации, поддерживая при этом Россию, Китай и Иран».