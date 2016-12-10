Минобороны России: 93% Алеппо контролируется сирийским правительством

Мирные граждане покидают восточные кварталы Алеппо через гуманитарные коридоры, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Люди выходят через гуманитарные коридоры непрерывным потоком в часть города, контролируемую сирийским правительством. Большая часть Алеппо (93%) сегодня контролируется сирийским правительством», – сообщили в Минобороны.

Вышедших людей размещают в гуманитарных центрах, где они получают горячее питание и медицинскую помощь.

На время вывода мирных граждан сирийские войска приостановили наступление. После завершения операции освобождение кварталов Восточного Алеппо будет продолжено.