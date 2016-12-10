Япония намерена смягчить визовый режим с Россией

На встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным японская сторона намерена обсудить ослабление визового режима между странами, пишет газета Asahi со ссылкой на источники. По данным издания, изменения коснутся только долгосрочных виз.

Один из собеседников газеты рассказал, что срок действия визы будет увеличен с трех до пяти лет. Таким образом, отмечает газета, японское правительство фактически смягчит санкции, которые были введены в 2014 г.

Ранее Министерство иностранных дел Японии опубликовало пресс-релиз, в котором официально объявило о скором визите президента России Владимира Путина в страну. Из объявления следует, что Путин будет находиться в Японии с 15 по 16 декабря, он посетит Токио и Нагато (префектура Ямагути).