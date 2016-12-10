Восточный Алеппо сегодня покинули более 20 000 мирных жителей

В первой половине дня сегодня из восточных кварталов Алеппо через гуманитарные коридоры вышли более 20 000 мирных жителей, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Кроме того, 1217 боевиков сложили оружие.

«Предупреждаем террористов и боевиков из так называемой умеренной оппозиции, а также обращаемся к их покровителям. Не пытайтесь предпринимать каких-либо провокаций и тем более обстрелов мирных жителей, выходящих через гуманитарные коридоры», – заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

Центр также обратился к США, Великобритании, Франции, Канаде, Европейскому союзу и международным организациям с просьбой помочь обеспечить вышедших мирных жителей гуманитарной помощью.

«За последние двое суток из районов восточного Алеппо выведено российским Центром уже около 50 000 мирных жителей, которые нуждаются в обещанной вами гуманитарной помощи. Пришло время проверить истинность ваших намерений», – заявили в Центре.