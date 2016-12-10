Источник назвал предполагаемую причину ДТП в Оренбургской области

ДТП в Оренбургской области, в результате которого погибли семь человек, могло произойти по вине водителя одного из автомобилей, выехавшего на встречную полосу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в УМВД по региону.

«По предварительной информации, водитель одной из легковушек вылетел на встречную полосу и там столкнулся с другим легковым автомобилем… Дальше в столкнувшиеся автомобили по касательной врезались еще два автомобиля», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что погодные условия в месте ДТП были благоприятными и не могли стать причиной ДТП. «Вероятнее всего, в аварии виноват один из водителей», – заключил источник. Какой именно автомобиль виновен в ДТП, он не уточнил.

Ранее сообщалось, что на трассе под Оренбургом произошло крупное ДТП с участием четырех легковых автомобилей. В результате аварии погибли трое мужчин и четыре женщины. Еще семь человек пострадали, шесть госпитализированы.