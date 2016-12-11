США выразили Японии недовольство по поводу визита Путина – Kyodo

Власти США выразили Японии свое недовольство по поводу предстоящего визита в страну президента России Владимира Путина, пишет газета Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, США объяснили свои возражения против встречи Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ тем, что прием российского лидера в столице страны мог бы смягчить давление G7 на Москву. Отмечается, что Япония не прислушалась к позиции США.

Напомним, Владимир Путин отправится с двухдневным визитом в Японию 15 декабря. Он посетит столицу страны Токио и город Нагато в префектуре Ямагути и встретится с премьер-министром Абэ.