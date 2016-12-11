Боевики отступили от Пальмиры после ударов российской авиации

Сирийская армия начала контрнаступление в районе Пальмиры, сообщает информационный портал Al Masdar News. В ночь на воскресенье боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) пытались захватить город. Сирийские военные начали отступление, уводя из Пальмиры мирных жителей.

Однако после прибытия подкрепления правительственные войска перегруппировались и начали контратаку. Пальмиру удалось очистить от боевиков ИГ. Операция проходила при активной поддержке российской авиации, которая атаковала позиции террористов с воздуха.

«Самолеты ВКС России в течение ночи нанесли 64 воздушных удара по скоплениям, позициям, колоннам и выдвигающимся резервам боевиков», – сообщили в Минобороны России. По данным военных, было уничтожено 11 единиц танков и БМП, 31 оснащенный крупнокалиберными пулеметами автомобиль, более 300 боевиков