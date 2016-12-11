За ночь восточные районы Алеппо покинули более 2000 мирных жителей

Из восточных районов сирийского Алеппо продолжается вывод мирных граждан, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, за ночь было выведено 2124 горожанина, в том числе 1007 детей. Сложили оружие и вышли в западную часть города 291 боевик.

«В настоящее время российским центром по примирению через гуманитарные коридоры в районе Карим-Хун и Эль-Махаяр в безопасные районы города организован вывод еще около 8000 жителей. Все они размещаются в специальных гуманитарных центрах, где обеспечиваются горячим питанием, при необходимости им оказывается медицинская помощь», – сообщили в Минобороны.

Российские военнослужащие Международного противоминного центра продолжили гуманитарное разминирование освобожденных от боевиков кварталов в восточной части Алеппо.