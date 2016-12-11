Совершено нападение на начальника полиции по городу Отрадный и его жену

В ночь на воскресенье четверо неизвестных совершили нападение на начальника отдела полиции города Отрадный Самарской области и его жену, сообщает СУ СКР по региону.

«В ночь с 10 на 11 декабря 2016 г. начальник отдела полиции города Отрадный и его жена, вернувшись домой в частный дом, расположенный в селе Смышляевка Волжского района Самарской области, обнаружили у себя дома четырех мужчин в масках, которые напали на них», – говорится в сообщении СУ СКР.

Утром полицейский пришел в сознание и вызвал бригаду скорой помощи. Его супругу спасти не удалось, она скончалась на месте происшествия. Следователи возбудили уголовное дело, на месте работают криминалисты, устанавливаются мотивы преступления.

В МВД сообщили, что в Самарскую область по распоряжению министра внутренних дел Владимира Колокольцева выехали сотрудники ГУУР МВД России.