Боевики ИГ снова атаковали Пальмиру

Более 4000 боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» предприняли очередную попытку захвата Пальмиры, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«Несмотря на большие потери в живой силе и технике, террористы стремятся максимально приблизиться и закрепиться внутри города, так как авиация ВКС России по жилым кварталам Пальмиры ударов не наносит», – сообщили в центре.

Новое наступление на Пальмиру началось вечером в субботу. К утру сирийской армии при поддержке российской авиации удалось перейти в наступление и оттеснить боевиков. Однако сейчас сирийские военные вновь вынуждены занять оборонительные позиции.

По данным Центра примирения, ИГ перебросило значительные силы к Пальмире из районов Ракки и Дейр-эз-Зора. Ранее средствами разведки была вскрыта переброска в эти районы до 5000 боевиков ИГ из иракского Мосула.