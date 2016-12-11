Министр обороны Британии назвал Россию стратегическим конкурентом Запада

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что готов работать с Россией, но считает ее стратегическим конкурентом Запада.

«Я готов работать с новым министром обороны [США] Джеймсом Мэттисом... для деэскалации напряженностей в отношениях с Москвой и, как я говорил, продолжать работать с Россией над тем, как урегулировать конфликт в Сирии», – сказал Фэллон в интервью ВВС.

«При этом нельзя относиться к России как к равной. Россия – стратегический конкурент для нас, и мы должны понимать это», – добавил министр.