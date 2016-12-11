Власти Сирии признали захват боевиками Пальмиры

Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» захватили сирийскую Пальмиру. Об этом сообщил Талал Барази, губернатор провинции Хомс, в которой расположен древний город.

Как передает Reuters, правительственные войска были вынуждены отступить на окраины города. «Армия делает все возможное для того, чтобы не позволить террористам удержать Пальмиру», – отметил губернатор.

Новое наступление на Пальмиру началось вечером в субботу. К утру сирийской армии при поддержке российской авиации удалось перейти в наступление и оттеснить боевиков. Днем боевики перешли в контрнаступление.