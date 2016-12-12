Экс-глава Генштаба: Захват Пальмиры – следствие гуманитарных пауз

Продолжительные гуманитарные паузы стали одной их причин захвата сирийской Пальмиры боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом «Интерфаксу» заявил генерал армии Юрий Балуевский, возглавлявший Генштаб России в 2004-2008 гг. «Понимаю, что надо обеспечивать безопасность населения, выводить его из-под огня. Но когда эти (гуманитарные) паузы длятся по неделям, и за эти недели восстанавливаются силы боевиков, у которых руки по локоть в крови, и их отпускают в том числе, как комментируют, и с личным оружием - вот этого я не понимаю», - сказал он.

Ситуация вокруг Пальмиры указывает на просчёты в военном планировании, отметил Балуевский. «Это опять удар по престижу. В том числе - и по нашему престижу», - подчеркнул он. «Какая бы ни была сирийская армия, но не отследить сосредоточение сил противника в районе Пальмиры... Это неправильно. Так не должно быть. И мои коллеги, которые там есть - я тоже не понимаю их. У сирийцев, может быть, нет таких возможностей, как у нас. Но мы-то куда смотрели?» - недоумевает генерал.

Балуевский не сомневается в скором восстановлении контроля над Пальмирой. «То, что её вернут - это нет вопросов», - заверил он.