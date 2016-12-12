ЕС и Куба подписали соглашение о нормализации отношений

ЕС и Куба подписали соглашение о нормализации отношений. Подписи под Договором о политическом диалоге и сотрудничестве поставили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

«Первое в истории соглашение между ЕС и Кубой представляет собой основу двусторонних отношений. Оно подразумевает усиленный политический диалог, улучшенное двустороннее сотрудничество и совместные действия в многосторонних вопросах», – сообщил ранее Совет ЕС.

«Отношения между ЕС и Кубой переживают переломный момент. Вместе мы идем к более тесному и конструктивному сотрудничеству, которое отражает сильные исторические, экономические и культурные связи, объединяющие Европу и Кубу. Через это новое соглашение ЕС готов поддержать процесс экономической и социальной модернизации на Кубе, я с нетерпением жду дальнейшего продвижения наших двусторонних отношений», – отметила Федерика Могерини.

Переговоры по достижению соглашения, состоявшие из семи раундов, начались в апреле 2014 г. и завершились в марте 2016 г.