Лукашенко готов разрешить белорусскому спецназу участвовать в операциях в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об одобрении проекта международного договора об участии белорусских подразделений спецназначения в контртеррористических операциях на территории России.

«Одобрить прилагаемый проект соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об участии подразделений специального назначения в контртеррористических операциях, проводимых на территории Республики Беларусь или Российской Федерации», - цитирует «Интерфакс» текст указа. Текст самого соглашения пресс-служба президента не приводит.

Указ дает Комитету госбезопасности Белоруссии право проводить переговоры по проекту соглашения. Ему разрешено при необходимости вносить в соглашение изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.