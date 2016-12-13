Япония сохраняет подход к антироссийским санкциям с позиции G7

В вопросе антироссийских санкций Япония по-прежнему будет действовать с позиции члена «большой семерки», заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. Как передает ТАСС, так он прокомментировал интервью, которое президент Владимир Путин дал телекомпании Nippon и газете Yomiuri накануне визита в Японию. Российский лидер заявил о желании Москвы нормализовать двусторонние отношения. Однако, говоря о перспективах экономического сотрудничества, он напомнил, что Япония, в отличие, к примеру, от Китая, присоединилась к российским санкциям, так что перспективы сотрудничества будут зависеть от степени свободы Японии в этих условиях.

Япония ввела санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине. В марте 2014 г. Токио приостановил консультации с Москвой о смягчении визового режима и отложил на неопределенный срок начало переговоров о возможном заключении трех договоров - об инвестиционном сотрудничестве, сотрудничестве в освоении космоса и предотвращении опасной военной деятельности, напоминает ТАСС. Затем было объявлено, что Япония временно не будет выдавать визы 23 деятелям российских государственных и прочих структур. Их список не раскрывался. Также Токио обещал замораживать в случае обнаружения активы 40 лиц, имеющих отношение к Крыму, непризнанным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), а также двух крымских компаний. В начале декабря Токио опубликовал новый санкционный список, в который вошли 26 человек и 14 организаций, связанных с ЛНР и ДНР. Правительство Японии также запретило на своей территории эмиссию ценных бумаг со сроком погашения более 90 дней без особого разрешения Внешторгбанку, Внешэкономбанку, Газпромбанку, Россельхозбанку и Сбербанку. Сообщалось и об усилении инспекций, призванных не допустить экспорт в Россию вооружений и соответствующих технологий.

Суга также выразил надежду, что в ходе визита российского лидера в Японию «состоится основательная дискуссия о будущем японско-российских отношений, включая территориальный вопрос, основой которой послужат установившиеся доверительные отношения», цитирует ТАСС.

Отсутствие мирного договора между Россией и Японией Путин назвал в этом интервью анахронизмом, который должен быть устранен. Однако он предупредил, что еще не ясно, каковы будут условия новых договоренностей, и предложил с этим не спешить. На уточняющие напоминания журналистов о том, что премьер-министр Синдзо Абэ ставит вопрос о возвращении Японии всех четырех островов, Путин ответил, что очень любит «Японию, японскую культуру, спорт, в том числе дзюдо», но Россию он любит еще больше, так что оба лидера будут вести переговоры, исходя из своих национальных интересов, и должны найти компромисс. «Мы считаем, что у нас вообще нет никаких территориальных проблем. Это Япония считает, что у нее есть территориальные проблемы с Россией. Мы готовы на этот счет разговаривать», – сказал российский президент.