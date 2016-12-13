Россия и Турция выступают за единую Сирию – Песков

Россия и Турция продолжают сотрудничество по сирийскому вопросу, выступая за политическое урегулирование кризиса. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы исповедуем общие идеалы территориальной и политической целостности Сирии. И Россия, и Турция выступают за единую Сирию и за политическое урегулирование кризиса в стране. Мы понимаем, что сирийскую проблему невозможно решить военным путем», - сказал он.

По его словам, лидеры обеих стран ведут тесный диалог по Сирии. «Для нас очень важно, что у нас хорошо налажен процесс обмена информацией по Сирии на уровне наших дипломатов, а также наших военных», - добавил он.