Япония допускает возможность размещения на Курилах баз США

Генсекретарь Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти в беседе с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым не исключил возможности размещения военных баз США на двух островах южных Курил в случае передачи их Токио. «Такая возможность есть», - приводит его слова газета «Асахи», передает ТАСС.

Источник издания в японском правительстве пояснил, что при установлении на островах японского суверенитета, на них автоматически распространяется договор о гарантиях безопасности между США и Японией.

Накануне экс-премьер Японии Ёсиро Мори в интервью Асахи полностью исключил такую возможность в случае передачи островов японской стороне. «Когда-то президент (России Владимир) Путин спросил меня - если произойдет передача четырех островов, будут ли размещены там американские военные базы. Я ответил, что это просто невозможно. Безусловно, японско-американский альянс для нас очень важен, но и держать курс только в сторону США мы не должны», - сказал он.

В конце ноября газета Тихоокеанского флота «Боевая вахта» сообщила, что Россия разместила на Кунашире и Итурупе береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал».

15 декабря с двухдневным визитом в Японию пребывает Владимир Путин.