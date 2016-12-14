Обаме доложили о «бесчинствах режима Асада» в восточном Алеппо

Президент США Барак Обама поручил своим советникам в сфере госбезопасности принять все меры, в том числе в сотрудничестве с союзниками и партнерами, по деэскалации ситуации в Алеппо и добиться поступления туда гуманитарной помощи. Это сообщает пресс-служба Белого дома. Также он потребовал, чтобы все, кто остается в осажденных кварталах, получили возможность беспрепятственно выйти из окружения, если они этого захотят.

Советники сообщили Обаме о разворачивающейся «человеческой трагедии» внутри Алеппо и о насилии, которое учинили там «представители режима Асада при поддержке России и Ирана». Также они доложили о ходе операции антиигиловской коалиции по освобождению Мосула от «Исламского государства» (запрещено в России), операции партнеров по окружению сирийского оплота ИГ - Ракки и о серии ударов ВС США против стратегов и лидеров ИГ.

13 декабря Reuters со ссылкой на представителя повстанцев сообщило, что остающиеся в восточном Алеппо повстанческие отряды договорились с силами Асада, что выйдут из города и сдадут его сирийским войскам. Взамен они получили обещание, что будут прекращены бомбардировки города и что из окружения будут выведены все мирные жители и сами боевики. По словам представителя повстанцев, договоренность поддержали Россия и Турция. Это же со ссылкой на турецких чиновников подтверждает Daily Sabah, по ее сведениям, Турция была основным посредником в переговорах. Газета добавляет, что повстанцам разрешено вынести из окружения легкие вооружения.

Постпред России ООН Виталий Чуркин заявил перед заседанием Совбеза во вторник, что бои в восточном Алеппо прекращены. Это подтвердил и МИД Турции.

Сочувствующий сирийской оппозиции телеканал Orient TV сообщил в среду утром, что эвакуацию населения и боевиков из восточного Алеппо перенесли со среды на четверг, пишет Daily Sabah. Orient TV утверждает, что пока выводу людей из окружения препятствуют шиитские ополченцы, находящиеся на стороне режима Асада. Газета цитирует правозащитную «Сирийскую обсерваторию по правам человека», которая базируется в Европе, эта организация подтверждает, что эвакуация из восточного Алеппо отложена по неясным причинам.