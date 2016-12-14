Боевики в Алеппо попытались прорвать позиции сирийской армии

Сирийская армия отбила в Алеппо атаку боевиков и продолжила операцию по освобождению оставшихся восточных районов, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон.

Боевики с рассветом воспользовались перемирием, перегруппировались и возобновили боевые действия, пытаясь прорвать позиции сирийских войск в северо-западном направлении. Вывод боевиков из города, запланированный на 6 утра по местному времени, был сорван обстрелом со стороны террористов.

Согласно оговоренному ранее плану, захотевших покинуть город боевиков должны были увезти на пассажирских автобусах через коридор в квартале Салах-Ад-Дин, но после прибытия транспорта боевики начался обстрел колонны.