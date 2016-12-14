Путин и Эрдоган проведут телефонные переговоры по Алеппо

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в среду вечером обсудят по телефону ситуацию в Алеппо, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российско-турецкое взаимодействие по Сирии может быть более эффективным, чем «бесплодные посиделки» с США.

14 декабря в Восточном Алеппо возобновились бои и артобстрелы, несмотря на то что только вечером накануне была достигнута договоренность о прекращении огня и сдаче города правительственным войскам на условиях свободного выхода из окружения боевиков и мирных жителей. Сначала стало известно, что эвакуация была отложена. Затем базирующаяся в Европе «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщила о возобновлении артобстрелов. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявил о попытке боевиков прорваться из окружения и о том, что эта попытка была отбита, а операция по освобождению Восточного Алеппо возобновилась.