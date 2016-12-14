Путин возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии Forbes

Президент России Владимир Путин в четвертый раз возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира в 2016 г. по версии Forbes.

«Самый влиятельный человек мира четвертый год подряд — президент России — распространяет влияние своей страны почти на каждый уголок земного шара... У себя на Родине, и в Сирии, и на президентских выборах в США российский лидер продолжает добиваться всего, что он хочет», — написал журнал.

На втором месте рейтинга расположился миллиардер, избранный президент США Дональд Трамп, на третьем месте — канцлер ФРГ Ангела Меркель. За год она опустилась на одну строчку. Четвертое место досталось председателю КНР Си Цзиньпину, пятое - папе Римскому Франциску. На шестом месте рейтинга - руководитель ФРС США Джанет Йеллен. Седьмое место отдано миллиардеру Биллу Гейтсу. Действующий президент США Барак Обама на 48-м месте рейтинга.