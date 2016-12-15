Wikileaks: Источником утечки служебных документов демпартии были инсайдеры

Утечки служебной документации демократической партии США, публиковавшиеся на портале WikiLeaks в ходе кампании по выборам президента, стали возможны благодаря источникам в самой партии. Их автором были инсайдеры, а не хакеры, приводит Daily Mail слова работающего на WikiLeaks бывшего британского посла в Узбекистане Крейга Мюррея.

«Ни одна из утечек не поступила от русских. Источник имел легальный доступ к информации. Документы были получены в результате инсайдерских утечек, а не взлома компьютеров», – заявил он. Мюррей утверждает, что лично ездил за ними в Вашингтон. Переписка главы избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона Подеста была передана ему из рук в руки в лесной зоне неподалеку от Американского университета.

Мюррей отказался сообщить, как именно его источник получил информацию. Мотивы инсайдера, воспользовавшегося для передачи документов услугами посредника, он объяснил неприятием коррупции вокруг деятельности Фонда Клинтонов, а также фактическим исключением из предвыборной борьбы сенатора Берни Сандерса.

Интервью Мюррея вышло в один день с публикацией NBC информации о якобы личном участии президента России Владимира Путина в кампании по оказанию влияния на предвыборную ситуацию США. Два высокопоставленных чиновника из разведкругов заявили телеканалу, что Путин лично указывал, как использовать украденные хакерами служебные материалы демпартии.