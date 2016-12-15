Путин начал визит в Японию с посещения родного города премьера Абэ

Президент России Владимир Путин прибыл в четверг в японский город Убэ префектуры Ямагути в рамках своего визита в Японию.

Двухдневный визит российского президента начнется с посещения Нагато – родного города премьер-министра Синдзо Абэ. Здесь лидеры России и Японии проведут первые переговоры.

Переговоры Путина и Абэ в Нагато состоят из трех раундов: в узком составе, с участием нескольких членов делегаций, затем беседа президента России и премьер-министра Японии тет-а-тет, после этого состоится рабочий обед, на котором будут присутствовать ведущие министры двух стран, занимающиеся японским досье.

В пятницу Путин посетит Токио, где состоятся основные российско-японские переговоры. В рабочем завтраке Путина и Абэ примут участие и представители бизнеса, затем лидеры примут участие в пленарном заседании российско-японского форума деловых кругов.

Ключевые темы переговоров президента России и премьер-министра Японии – заключение мирного договора, ситуация на Корейском полуострове и укрепление торгово-экономических связей между двумя странами.

Завершающей точкой визита президента России станет центр восточных единоборств, который он посетит вместе с премьер-министром Японии.