Россия и Япония могут объявить о совместной деятельности на Курилах

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам переговоров могут заявить о начале совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах. Об этом собщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, данный вопрос пока находится в стадии проработки.

Ушаков также отметил, что в ходе визита российского президента в Японию планируется подписать около 10 межгосударственных документов, а также 12-15 важнейших коммерческих соглашений и десятки других документов по линии бизнеса.

Путин прибудет с рабочим визитом в Японию 15 декабря.