США зафиксировали установку китайских зенитных систем в Южно-Китайском море

Китай продолжает устанавливать системы зенитных вооружений на искусственных островах в Южно-Китайском море, говорится в докладе американского Центра статических и международных исследований. Специалисты ссылаются на новые снимки со спутников. По их данным, Пекин установил зенитные и противоракетные комплексы на всех семи островах.

Напомним, Вашингтон выступает против создания военной инфраструктуры на спорных островах в Южно-Китайском море. США считают, что действия Пекина усиливают напряженность в регионе и угрожают свободе навигации. Китайская сторона, наоборот, считает, что освоение островов будет способствовать безопасности судоходства в регионе.