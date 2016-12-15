Кремль не согласен с идеей Могерини об объединении ЕС и России против Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает плохой идею главы европейской дипломатии Федерики Могерини об объединении России и Евросоюза против политики избранного президента США Дональда Трампа.

«Во-первых, мы не знаем точно, какую политику будет проводить администрация Трампа... Второе – Россия традиционно выступает за добрые отношения с ЕС, которые сейчас отсутствуют как таковые», – отметил Песков.

Он добавил, что есть множество вопросов, которые требуют от России и ЕС совместных действий, в частности борьба с терроризмом и изменение климата. Но это не означает, что нужно дружить против кого-то, заключил Песков.