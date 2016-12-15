В Крыму и Ростовской области предотвращены теракты

Полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов сообщил, что в Крыму и Ростовской области предотвращены теракты.

«В Ростовской области, в Республике Крым в последнее время были предотвращены террористические акты, направленные на объекты с массовым пребыванием людей, объекты жизнеобеспечения и военной инфраструктуры. Лица, которые их готовили, задержаны и обезврежены», – сказал Устинов.

Устинов отметил, что в последнее время в регионах сложилась ситуация, которая требует «принятия дополнительных мер реагирования как со стороны правоохранительных органов, так и органов исполнительной власти».

Полпред также сказал, что правоохранительные органы стали активнее проводить мероприятия по выявлению и пресечению экстремистских проявлений.