Киевский суд разрешил Генпрокуратуре Украины задержать Януковича

Киевский суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Украины о задержании бывшего украинского президента Виктора Януковича по обвинению в государственной измене. Об этом в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

28 ноября стало известно о том, что на территории Украины в отношении Виктора Януковича возбуждено уголовное дело по подозрению в государственной измене. Соответствующее уведомление было направлено в Россию. Генпрокуратура Украины не раз вызывала бывшего президента на допросы в качестве подозреваемого.

Его адвокат Виктор Сердюк 9 декабря заявил, что уведомление об открытии уголовного дела в отношении Януковича было «неподобающе объявлено и ненадлежащим образом вручено», поэтому его клиент не имеет статуса подозреваемого.

Луценко ранее говорил, что судебный процесс над Януковичем начнется в начале 2017 г.