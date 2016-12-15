Путин подарил Абэ самовар и картину

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе переговоров в японском Нагато обменялись традиционными подарками.

Путин преподнес Абэ угольный самовар, изготовленный в Туле в 1870 г., и картину художника Игоря Разживина «Русская тройка в Коломенском».

Японский премьер вручил президенту России репродукцию шестиметровой картины «Прибытие Путятина» в японском стиле. В 1855 г. в портовом городе Симода адмирал Евфимий Путятин, прибывший в 1853 г. на фрегате «Диана», и чиновник Тосиакира Кавадзи провели переговоры, по итогам которых был подписан первый договор о дружбе и торговле и соглашение о наибольшем благоприятствовании российской торговле с Японией.

Именно на Симодский трактат Япония ссылается в вопросе о территориальной принадлежности Курильских островов. Согласно ему, Японии отходили Южные Курилы: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи.

При личной встрече президенты лично согласовали текст заявления о начале консультаций экспертов России и Японии об условиях и форме совместной хозяйственной деятельности на четырех южнокурильских островах. При этом вопрос о суверенитете над островами не поднимался. Кроме того, Путин и Абэ обсудили мирный договор.