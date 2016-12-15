Украина осталась без статуса кандидата на вступление в ЕС

На саммите ЕС по Украине были отобраны гарантии, которые предоставлены теперь Нидерландам для ратификации соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом говорится в соответствующем итоговом заявлении.

Согласно документу, несмотря на достигнутые ранее договоренности, статус кандидата на вступление в ЕС Украине предоставлен не будет.

При этом в заявлении отмечается, что стороны поставили перед собой целью «установление более близких и долгосрочных отношений, основанных на общих ценностях». ЕС также не предоставит Украине военных или финансовых гарантий, не будет предоставлять военную помощь.

В соглашении говорится, что страны ЕС продолжат сотрудничать с Украиной в сфере безопасности - например, при предотвращении конфликтов и нераспространении оружия массового уничтожения.

Документ оставляет за каждой страной - членом ЕС исключительное право на определение характера и объема финансовой поддержки. Соглашение об ассоциации также не дает украинцам права на жительство или работу в ЕС.