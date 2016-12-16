На имущество Улюкаева наложен арест – «Интерфакс»

Правоохранительные органы добились ареста имущества бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева в рамках расследования дела о коррупции, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Собеседник агентства не уточнил, на какое именно имущество суд наложил арест, добавив лишь, что арест имущества по таким делам является обычной практикой.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября после визита в офис «Роснефти». СКР возбудил против министра уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере и ее вымогательстве. Суд поместил Улюкаева под домашний арест до 15 января, в день выбора меры пресечения министр был отправлен в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 15 декабря заявил, что отставка Улюкаева не означает признания вины бывшего министра в инкриминируемых ему преступлениях. Медведев назвал задержание экс-министра экономического развития «очень печальным событием».