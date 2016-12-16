Суд арестовал 10 земельных участков и дом Улюкаева

Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на земельные участки и жилой дом бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«По ходатайству следователя судом 29 ноября был наложен обеспечительный арест на 10 земельных участков Улюкаева и жилой дом в Смоленской области», - сказала она.

Пресс-секретарь отметила, что арестованные земельные участки также располагаются в Смоленской области. Она уточнила, что апелляционной жалобы на арест имущества пока не поступало.

Следственный комитет сообщил, что Улюкаев 15 ноября был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, благодаря которой «Роснефть» купила госпакет акций «Башнефти». Законность самой сделки не оспаривается.

Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января. После решения суда Путин выразил недоверие Улюкаеву и отправил его в отставку с поста министра экономического развития.

Путин после задержания Улюкаева заявил, что действия правоохранительных органов в связи с делом экс-министра не только не наносят ущерба деловому климату, но и, напротив, лишь укрепляют его. Историю с отставкой Улюкаева Путин назвал «печальным фактом», но при этом дал понять, что подобные эпизоды не исключены и в будущем.