Трамп назвал пресс-секретаря Белого дома глупым парнем

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал работу пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста. Политик заявил, что Эрнест «может сообщать позитивную вещь так, что она звучит плохо».

«Этот глупый парень, Джош Эрнест, я не знаю, разговаривает ли он с президентом Бараком Обамой. Иметь правильного пресс-секретаря очень важно, потому что он очень плох в плане подачи информации», – заявил Трамп.

Таким образом он отреагировал на заявления Эрнеста о том, что российские хакеры якобы совершали атаки на серверы избирательного штаба Хиллари Клинтон, чтобы помешать ей выиграть выборы.