Мэр Дальнегорска арестован на два месяца

Суд во Владивостоке арестовал на два месяца мэра Дальнегорска Игоря Сахуту, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. «Суд в пятницу по ходатайству следователя избрал Сахуте меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Приморью Аврора Римская.

Ранее СУ СКР по региону сообщило, что Сахута задержан по подозрению в совершении должностного преступления в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. По версии следствия, администрация города закупала квартиры по завышенным ценам.