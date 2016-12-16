Восточный Алеппо покинули почти 6500 человек – Минобороны России

Из восточного Алеппо за первые сутки операции уехали девять автоколонн, которые вывезли 6462 человека, в том числе более 3000 боевиков и 301 раненого, сообщает Минобороны России.

«Все пассажирские автобусы и машины скорой помощи сопровождаются офицерами российского Центра примирения и привлеченными сотрудниками Международного комитета красного креста (МККК)», - сказано в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

Автоколонны следуют по специальному коридору из городского квартала Салах-эд-Дин в восточном Алеппо в район Эр-Рашидин-4 на западной окраине города, где все боевики и члены их семей пересаживаются на другой транспорт для следования в Идлиб.