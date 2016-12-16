Ушаков: Путин на саммите G20 ответил Обаме на вопрос о вмешательстве в выборы

Президент России Владимир Путин на встрече с американским коллегой Бараком Обамой на полях саммита G20 в сентябре ответил на вопрос о вмешательстве в избирательный процесс в США. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Был разговор тет-а-тет, разные темы обсуждались. Эта тема затрагивалась, причем с нашей стороны был дан очень четкий ответ, который, может быть, не вписывался в то, что нам пытался объяснить Барак Обама», – сказал Ушаков.

Таким образом он отреагировал на недавние заявления Обамы. Напомним, американский президент обвинил Россию во вмешательстве в американские избирательные процессы и пообещал предпринять ответные действия.