Bloomberg узнал о положительной реакции Кремля на выдвижение Навального

В Кремле положительно отнеслись к планам Алексея Навального принять участие в выборах президента России, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник. Участие оппозиционного политика могло бы помочь «узаконить» результаты выборов, сказал собеседник агентства, «участвовавший в кремлевской дискуссии».

Напомним, оппозиционер Алексей Навальный планирует идти на выборы самовыдвиженцем, ему нужно будет 300 000 подписей. Сбор средств на кампанию через интернет-кошельки уже стартовал. Также Навальный поставил цель собрать 100 000 наблюдателей.