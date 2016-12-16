Япония смягчит визовые правила для россиян

Руководитель канцелярии посольства Японии в Москве Токуро Фуруя заявил, что с Нового года россияне наряду с однократными визами смогут получать многократные, передает «Интерфакс».

На данный момент туристические визы предоставляются только под конкретные сроки поездки.

«Срок действия многократных деловых виз увеличивается с трех до пяти лет. Также не нужно будет предоставлять гарантийное письмо от приглашающей стороны или японской турфирмы, если заявитель самостоятельно оплачивает поездку. Таким образом, россияне смогут самостоятельно организовать свою поездку и посетить Японию любое количество раз в течение трех лет, но каждая поездка предполагает пребывание в стране не более 30 дней», - пояснил Фуруя.

Все визы будут выдавать бесплатно, срок выдачи остается прежним - пять рабочих дней.