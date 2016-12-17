Пентагон потребовал от Китая вернуть «захваченный» подводный беспилотник

Министерство обороны США потребовало от Китая вернуть «незаконно захваченный» подводный беспилотник, сообщает CNN. Пентагон утверждает, что китайский военный корабль забрал беспилотник из воды возле американского океанографического судна.

«Мы призываем Китай немедленно вернуть наш подводный беспилотник и впредь соответствовать всем своим международным обязательствам», – заявил официальный представитель Пентагона Питер Кук.

Он рассказал, что инцидент произошел в Южно-Китайском море. Американское судно остановилось, чтобы забрать два подводных дрона. В это время к судну приблизился китайский военный корабль, спустил на воду лодку, на которую и погрузил один дрон.