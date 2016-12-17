Роскомнадзор рассказал о блокировке 2000 сайтов с экстремистской информацией

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что более 2000 сайтов с экстремистской информацией постоянно блокируются ведомством. «В общей сложности количество сайтов, которые мы заблокировали, идет на десятки тысяч. С 22 000 ресурсов информация была удалена. И 10%, то есть более 2000 ресурсов, которые террористами, экстремистами были созданы, заблокированы постоянно», – сказал Жаров в интервью телеканалу НТВ.

Он отметил, что это, безусловно, информационное соперничество. «Мы можем предсказать, на каких ресурсах будет распространяться эта информация, как она будет распространяться в сети, и мы достаточно оперативно эти ресурсы блокируем», – пояснил Жаров.